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Dünya

Meksika'da tren kazası: Bir göçmen çocuk hayatını kaybetti yaralılar var

09:06 - 5/09/2024 Thursday
Güncelleme: 09:07 - 5/09/2024 Thursday
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Meksika'da Ahumada-Ciudad Juarez karayolunun 302'nci kilometresinde kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı. Vagonların altında kalan bir göçmen çocuk hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi. Sülfür ve asit sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede çalışma başlattı.

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Meksika'da Ahumada-Ciudad Juarez karayolunun 302'nci kilometresinde kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı.


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Vagonların altında kalan bir göçmen çocuk hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi.


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Sülfür ve asit sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede çalışma başlattı.

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#tren kazası
#Meksika
#kaza
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