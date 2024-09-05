Meksika'da tren kazası: Bir göçmen çocuk hayatını kaybetti yaralılar var

Meksika'da Ahumada-Ciudad Juarez karayolunun 302'nci kilometresinde kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı. Vagonların altında kalan bir göçmen çocuk hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi. Sülfür ve asit sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede çalışma başlattı.

1 / 10 Meksika'da Ahumada-Ciudad Juarez karayolunun 302'nci kilometresinde kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı.



2 / 10 Vagonların altında kalan bir göçmen çocuk hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi.



3 / 10 Sülfür ve asit sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede çalışma başlattı.

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