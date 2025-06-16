Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırmasıyla tırmanan askeri gerilimin, sadece bölgeyi değil tüm dünyayı tehdit eden bir nükleer felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.
İsrail ile İran arasında artan tansiyon, bu kez nükleer alarm zillerini çaldırdı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, tarafları sert şekilde uyararak, "Hayatlar tehdit altında, radyasyon sızıntısı riski her geçen gün artıyor" dedi.
Grossi, Rusya’nın talebiyle düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu acil oturumunun açılışında yaptığı açıklamada, askeri gerilimin sadece can kaybına değil, çevresel yıkıma da kapı araladığını vurguladı.
Özellikle İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Grossi, bu sürecin aynı zamanda İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek diplomatik girişimlerin de önünü kestiğini söyledi.
Nükleer tesislere saldırılar, özellikle yer altına gömülü Natanz ve Fordow gibi tesislerde iç mekanlardaki gaz veya yapı hasarları nedeniyle radyasyon sızma riski taşıyor. Bu da insanların ve çevrenin sağlığını doğrudan tehdit ediyor.
Grossi, taraflara "azami itidal" çağrısında bulunurken, nükleer tesislerin korunması ve krizin büyümemesi için tüm taraflarla görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.
IAEA denetçileri “şartlar elverdiğinde” tesislere yeniden erişim sağlayacağını belirtiyor, bu da izleme ve tehlike analizinde kritik rol oynuyor.