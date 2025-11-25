Ölen annesinin kılığına girdi, yıllarca emekli maaşını aldı: Annesini mumyalayıp yerine geçen adam yakayı böyle ele verdi

"ÇOK TUHAF VE ÜZÜCÜ BİR HİKAYE"





Olayın patlak vermesinin ardından polis ekiplerine evde arama izni veren adam, suçunu itiraf eder nitelikte davrandı. Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtemelen doğal nedenlerle öldü ancak bu otopsiyle kesinleşecek. Çok tuhaf ve çok, çok üzücü bir hikâye" ifadelerini kullandı.

Şu anda 56 yaşındaki adam hakkında "yasadışı ceset saklama" ve "sosyal yardım dolandırıcılığı" suçlarından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.