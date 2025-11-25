Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ölen annesinin kılığına girdi, yıllarca emekli maaşını aldı: Annesini mumyalayıp yerine geçen adam yakayı böyle ele verdi

Ölen annesinin kılığına girdi, yıllarca emekli maaşını aldı: Annesini mumyalayıp yerine geçen adam yakayı böyle ele verdi

16:3725/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İtalya’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi, Hollywood filmlerini aratmadı. Ölen annesinin cesedini saklayıp, peruk ve makyajla onun kılığına giren adam, yıllarca emekli maaşı çekti. Olayın ortaya çıkış şekli ve evdeki korkunç detaylar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İtalya, Robin Williams’ın efsanevi filmi "Müthiş Dadı" (Mrs. Doubtfire) benzeri bir skandalla çalkalanıyor. 56 yaşındaki bir adamın, 3 yıl önce ölen annesinin yerine geçerek kurduğu "sahte hayat" ve elde ettiği haksız kazanç, detayların ortaya çıkmasıyla birlikte uluslararası basının gündemine oturdu. New York Post'un "Müthiş Dadı Skandalı" olarak duyurduğu olayın detayları ise kan donduracak cinsten.

3 YIL BOYUNCA “ANNESİ OLARAK YAŞADI


Kimliği açıklanmayan 56 yaşındaki İtalyan adam, 82 yaşında hayatını kaybeden annesi Graziella Dall'Oglio'nun ölümünü yetkililere bildirmedi. Bunun yerine, annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için inanılmaz bir yöntem geliştirdi.

Adam, her maaş çekimi ve resmi işlem için peruk taktı, makyaj yaptı ve annesinin kıyafetlerini giydi. Bu kılık değiştirme o kadar ileri gitti ki, annesi kılığında resmi daireye giderek kimlik kartını yenilemeyi bile başardı.

ÇAMAŞIR ODASINDA MUMYALANMIŞ CESET


Dolandırıcılık hikayesinin arka planında ise korkunç bir gerçek yatıyordu. Corriere della Sera gazetesinin aktardığı bilgilere göre; adam, annesinin cansız bedenini evden hiç çıkarmamıştı.


Yaşlı kadının cesedi, bir uyku tulumuna konularak evin çamaşır odasında saklandı. Yetkililer eve baskın düzenlediğinde, talihsiz kadının bedeninin artık tamamen mumyalaşmış halde olduğunu tespit etti.

BİNLERCE DOLARLIK VURGUN

Adamın kurduğu bu ürkütücü düzenek, ona ciddi bir gelir kapısı sağladı. Annesinin kılığına girerek çektiği emekli maaşları ve annesi üzerine kayıtlı üç gayrimenkul sayesinde adamın yılda yaklaşık 61 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) haksız kazanç elde ettiği belirlendi.


HER ŞEYİ BİR DETAY BOZDU

Yıllardır tıkır tıkır işleyen plan, dikkatli bir devlet memurunun şüphelenmesiyle bozuldu. İşlemler sırasında "yaşlı kadının" kalın boynu ve alışılmadık derecede düşük ses tonu memurun dikkatini çekti.

Bu "erkeksi" özelliklerden şüphelenen yetkililer, anne ve oğlunun fotoğraflarını karşılaştırınca gerçek ortaya çıktı. Yapılan incelemede dolandırıcılığın yıllardır sürdüğü anlaşıldı.

"ÇOK TUHAF VE ÜZÜCÜ BİR HİKAYE"


Olayın patlak vermesinin ardından polis ekiplerine evde arama izni veren adam, suçunu itiraf eder nitelikte davrandı. Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtemelen doğal nedenlerle öldü ancak bu otopsiyle kesinleşecek. Çok tuhaf ve çok, çok üzücü bir hikâye" ifadelerini kullandı.

Şu anda 56 yaşındaki adam hakkında "yasadışı ceset saklama" ve "sosyal yardım dolandırıcılığı" suçlarından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

#İtalya
#Müthiş Dadı
#Emekli Maaşı
#Dolandırıcılık
#Annesinin Kılığına Giren Adam
#Robin Williams
#Dünya Haberleri
#İlginç Olaylar
#Mumyalanmış Ceset
#Son Dakika
#3. Sayfa
#Mrs Doubtfire
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?