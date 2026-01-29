Yeni Şafak
Putin ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ın görüşmesi başladı

15:3129/01/2026, Perşembe
<p>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent Moskova’ya giden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ı Kremlin Sarayı’nda resmi törenle karşıladı.</p>
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın görüşmesi Moskova’da başladı.

İki ülke milli marşlarının çalındığı törende, Putin ve Al Nahyan heyet üyelerini birbirlerine takdim etti. Liderlerin fotoğraf çekiminin ardından görüşmelere geçildi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre; görüşmenin gündeminde, Rusya ve BAE arasındaki çok yönlü iş birliğinin kilit alanları, Orta Doğu’daki güncel durum ve diğer uluslararası meseleler yer alıyor.

