Trump'ın sırdaşından 'İstanbul' provokasyonu: 'Konstantinopolis'li poza tepkiler çığ gibi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, ilk döneminde en yakınındaki isim olan ve 'sırdaşı' olarak nitelenen Amerikalı siyasetçi Steve Bannon, Bizans hayalleriyle provokasyona girişti. Üzerinde 'Özgür Konstantinopolis' yazılı tişört ile fotoğrafı sosyal medyaya düşen Bannon'a, Türk kullanıcılar tepki gösterdi.
2016'da ilk kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakın arkadaşlarından olan Steve Bannon, Time dergisine kadar konu olmuş ve "Bannon Dünyanın En Güçlü İkinci Adamı mı?" başlıklarıyla güzellenmişti.
Bannon, bugün sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.
Trump'ın sırdaşından 'İstanbul' provokasyonu
Bizans hayalleriyle provokasyona girişen Bannon, üzerinde 'Özgür Konstantinopolis' yazılı tişört ile poz verdi.
Bannon'un bu paylaşımına Türk kullanıcılar da bir hayli tepkili.
İngiliz siyasetçi Raheem Kassam tarafından, "Steve en sevdiği Noel hediyesini açtı!" başlığıyla paylaşılan fotoğrafa gelen tepkilerden bazıları şöyle:
"Steve'e söyle Konstantinopolis çoktan kurtarıldı. (571 yıl önce)"
"Steve artık yaşlı bir adam. Steve gömüldüğünde İstanbul hala İstanbul olacak ve bu asla değişmeyecek. Mutlu olmaya devam etmeye çalış. Mutlu Noeller"
"Gel ve al"
"Düşüşü 29 Mayıs 1453, Hıristiyanlık tarihinin en karanlık günü oldu. Ve en güzeli Ayasofya Kilisesi camiye çevrildi."
"Ortodoks bir Türk olarak, her yerde yaptığınız bu tür açıklamalar bize faydadan çok zarar veriyor. Zaten özgürce ibadet edebiliyoruz ve hayatımızı istediğimiz gibi yaşayabiliyoruz. Tek yaptığınız, Hristiyan olmayan Türkleri kışkırtmak."