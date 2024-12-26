Trump'ın sırdaşından 'İstanbul' provokasyonu: 'Konstantinopolis'li poza tepkiler çığ gibi

"Ortodoks bir Türk olarak, her yerde yaptığınız bu tür açıklamalar bize faydadan çok zarar veriyor. Zaten özgürce ibadet edebiliyoruz ve hayatımızı istediğimiz gibi yaşayabiliyoruz. Tek yaptığınız, Hristiyan olmayan Türkleri kışkırtmak."