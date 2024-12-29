Uçak-kuş çarpışmalarında endişe verici artış: Kuş çarpmaları uçaklar için neden tehlikeli?

Son dönemde uçak ve kuş çarpışmalarındaki artış dikkat çekiyor. Kazakistan'da Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından dünya şimdi de Güney Kore'deki kazanın şokunu yaşıyor. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıklamıştı. Peki, kuş çarpmaları uçaklar için neden tehlikeli? İşte daha önce kuş sürüsü çarpışmalarının neden olduğu kazalar.
Güney Kore'de, Jeju Air şirketine ait Boeing 737-800 modeli yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpması sonucu 181 yolcudan 179'u hayatını kaybetti.
Uçağa kuş sürüsü mü çarptı?
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı.
Kuş çarpmalarının çoğunlukla havaalanlarının yakınında kalkıştan sonra veya inişten önce meydana geldiği biliniyor.
Kuş çarpışmaları büyük ve küçük kazalara neden olur ve kuşların uçak motorlarına çekilerek büyük kazalara neden olduğu birçok durum var.
Uçaklar kuş sürüsüne çarparsa ne olur?
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından hazırlanan raporlar, kuş çarpışmalarının havacılık sektöründe her yıl milyarlarca dolarlık maddi zarara neden olduğunu ve uçuş güvenliği için ciddi riskler taşıdığını gösteriyor.
Kalkış ve iniş sırasında kuş sürüleriyle yaşanan çarpışmalar, uçak motorlarında geri dönüşü olmayan hasarlar oluşturabiliyor, operasyonel aksamalara ve hatta can kayıplarına yol açabiliyor.
İşte kuş çarpışmalarının neden olduğu korkunç uçak kazaları...
15 Temmuz 2009'da Caspian Airlines'ın 7908 sefer sayılı uçağı İran'ın Tahran kentindeki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na düştü ve 15'i mürettebat dahil olmak üzere uçaktaki 168 kişinin tamamı öldü.
O sırada havalimanından kalkan uçağın motoruna kuş girmesi sonucu yangın çıktı ve uçak, kalkıştan yaklaşık 16 dakika sonra havalimanına yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki bir araziye düştü.
Ayrıca tüm yolcuların mucizevi bir şekilde hayatta kaldığı bir olay da yaşandı.
15 Ocak 2009'da New York'taki LaGuardia Havalimanı'ndan kalkan US Airways'in 1549 sefer sayılı uçağı, kalkıştan iki dakika sonra bir kuş sürüsüyle çarpıştı ve her iki motorun da arızalanmasına neden oldu.
Pilotun sakin tepkisi sayesinde uçak, Manhattan'daki Hudson Nehri'ne güvenli bir şekilde indi ve uçaktaki 155 kişinin tamamı hayatta kaldı. Bu kaza daha sonra Hollywood'da 'Sully: Hudson Mucizesi' (2016'da vizyona girdi) adıyla bir filme dönüştürüldü.
Rusya'nın Moskova kentinde, 15 Ağustos 2019'da Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Ural Havayolları'na ait 178 sefer sayılı uçuş, martı sürüsüne çarpması sonucu motor arızası yaşadı ve havalimanı yakınındaki bir mısır tarlasına acil iniş yaptı.
O sırada gemideki 233 kişi hayatta kalmıştı. 2022 yılında Incheon'dan Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrine gitmekte olan KE683 sefer sayılı Korean Air uçağı da kuş çarpması nedeniyle kalkıştan bir saat sonra Incheon Uluslararası Havalimanı'na geri döndü. Can kaybı olmadı.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) göre, dünya çapında kuş çarpması kazalarının %90'ı havalimanlarının yakınında meydana geliyor.
Çoğunlukla kuşların en aktif olduğu sabahın erken saatlerinde ve gün batımında meydana geldiği söyleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılında günde yaklaşık 47 olmak üzere yaklaşık 17 bin 200 kuş çarpması meydana geldi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kuş çarpmalarından kaynaklanan küresel hasarın her yıl 1,2 milyar dolara (yaklaşık 1,77 trilyon KRW) yaklaştığını duyurdu.