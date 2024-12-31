Yermuk Mülteci Kampı'nın son hali: Yarım milyon Filistinli yaşıyordu





İşte güvercin beslemesinin sebebi





Güvercin beslemeye 13 yaşında başladığını, çocuk sahibi olmadığını anlatan Salim, "Güvercin, barıştır, zarar vermez, eziyet etmez, insanları sever. Kamptan çıktığımda 150 kuşum vardı. Döndüğümde bulamadım onları, hep aklımda kaldı. Eve dönünce yine başladım. İşte güvercin barıştır, onların varlığını seviyorum. İnşallah bu güvercinler tüm Arap alemine barış olur, her şey geçmişten daha güzel olur. Yaşamak istiyoruz, haysiyet içinde yaşam istiyoruz. İşte al sana bu evler, bunların sahipleri nerede? Şimdi buralara yardım gelmeli, bu insanlar bu evleri inşa etmeli. İnsanların parası yok. Herkes ne çalışırsa o gün onunla karnını doyuruyor." ifadelerini kullandı.



