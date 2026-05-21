1888’de bir bastonun içinde geldi, dev bir sektöre dönüştü: Dünya üretiminin yüzde 65’i bu kentten karşılanıyor

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’inin karşılandığı Isparta’da 2026 yılı gül hasadı başladı. Türkiye’nin “gül bahçesi” olarak bilinen kentte sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta üreticiler, geçen yılki don zararının ardından bu sezon yüksek rekolte beklediklerini açıkladı. 1888 yılında Bulgaristan’ın Kızanlık kentinden getirilen yağlık güllerle başlayan üretim, bugün Isparta ekonomisinin en önemli tarımsal gelir kaynakları arasında yer alırken, üretilen gül yağının büyük bölümü kozmetik sanayisi için ihraç ediliyor.
Isparta’da gül hasadı sezonu başladı
Gül üretiminin geçmişi 1888’e dayanıyor
Isparta’daki gül üretiminin temelleri, Müftüzade Gülcü İsmail Efendi’nin 1888 yılında Bulgaristan’ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gül fidanlarını bölgeye ekmesiyle atıldı.
Aradan geçen yıllarda kentte gelişen üretim, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi.
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde de işçiler tarafından özenle toplanan güller, çuvallarla fabrikalara taşınıyor.
Üreticiler bu yıl verimden umutlu
Yaklaşık 12 yıldır 70 dekarlık alanda gül üretimi yapan Ali Yolcu, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl ise hava şartlarının üretici lehine seyrettiğini söyledi.
Yolcu’nun verdiği bilgilere göre:
Geçen yıl don nedeniyle 10,5 ton ürün elde edildi.
Bu yıl yaklaşık 20 ton rekolte bekleniyor.
Yağmurlu ve serin hava, güllerin gelişimine olumlu katkı sağladı.
Hasat çalışmaları yüksek kesimlerde gece saatlerine kadar sürebiliyor.
Hasadın sabah erken saatlerde başladığını belirten Yolcu, güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle güllerin erken toplandığını ifade etti.
Gül yağı kozmetik sanayisinde kullanılıyor
Üreticiler, topladıkları güllerin bir kısmını kendi kazanlarında işlerken kalan bölüm gül yağı üretimi için fabrikalara gönderiliyor.
Ali Yolcu, kendi tesislerinde yaklaşık 60 kilogram gül kaynatıldığını belirterek üretilen gül yağının kozmetik sektöründe ham madde olarak değerlendirildiğini ve önemli bir bölümünün ihraç edildiğini söyledi.