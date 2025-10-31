ABD'li finans devi altın için yeni bombayı patlattı: İşte 2026 hedefi

Wells Fargo’nun bu adımı, altın yatırımcılarının dikkatini yeniden bu değerli madene çevirdi. CNBC-e’nin haberine göre banka, 2026 sonu tahminini 3 bin 900 – 4 bin 100 dolardan (yaklaşık 164 bin – 172 bin lira) 4 bin 500 – 4 bin 700 dolara (yaklaşık 189 bin – 197 bin lira) yükseltti.