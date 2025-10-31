ABD'li finans devi altın için yeni bombayı patlattı: İşte 2026 hedefi

Altın piyasası, rekor tazeleyen yükselişlerin ardından yaşadığı geri çekilme sürecinden yeniden çıkış arayışında. 20 Ekim’de ons fiyatı 4 bin 381 dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan altın, bu noktada gelen satış baskısı sonrası 4 bin dolar seviyesinin hemen altında işlem görmeye başladı. Yıl genelinde ise altın, yüzde 51’lik dikkat çekici bir değer artışıyla yatırımcısına güçlü bir getiri sundu. Peki yükseliş trendi sürecek mi?
Yatırımcıların merakla takip ettiği 2026 yılına ilişkin altın beklentilerine dair önemli bir güncelleme, ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Wells Fargo’dan geldi. Banka, ons altın için daha önce 3 bin 900 – 4 bin 100 dolar aralığında belirlediği 2026 sonu tahminini, 4 bin 500 – 4 bin 700 dolar bandına yükseltti.
Bu revizyon, altının uzun vadede güçlü bir potansiyele sahip olduğu görüşünü pekiştirirken, piyasalarda da iyimser bir beklentiye neden olması bekleniyor.
Wells Fargo’nun bu adımı, altın yatırımcılarının dikkatini yeniden bu değerli madene çevirdi. CNBC-e’nin haberine göre banka, 2026 sonu tahminini 3 bin 900 – 4 bin 100 dolardan (yaklaşık 164 bin – 172 bin lira) 4 bin 500 – 4 bin 700 dolara (yaklaşık 189 bin – 197 bin lira) yükseltti.
2025 yılı boyunca altın yüzde 51 oranında değer kazanırken, yatırımcılar şimdi gözlerini 2026 performansına çevirdi.
Ons nedir, gram altın nasıl hesaplanıyor?
“Ons”, İngiliz kökenli bir ağırlık birimi olup, altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin ölçümünde kullanılır. 1 ons, 31,10 grama eşittir.
Türkiye’de gram altın fiyatı hesaplanırken, güncel ons altın fiyatı 31,10’a bölünür ve çıkan sonuç dolar/TL kuru ile çarpılır. Bu işlem, gram altının lira cinsinden değerini verir.