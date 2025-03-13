Aldıkları karar hayatlarını değiştirdi: İstanbul'u terk edip yerleştikleri yerde siparişlere yetişemiyorlar

‘Mutluyum, bir şeyler üretiyorum'





Çok stresli bir işte çalıştığından bahseden Cevahir Kaşkır, "Tohumları dikmek, bitkileri yetiştirmek ve büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor. Sakinleştiriyor. Rehabilite ediyor. Verdimiz emeğin karşılığında gün gün büyüdüklerini görebiliyoruz. Burada ben çalışıyor gibi değil rehabilite oluyor gibiyim. Mutluyum, bir şeyler üretiyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Sistemde beyaz yakalılar çok çalışıp çok yorulan insanlar. Ben burada çalışıp bu kadar mutlu olabileceğimi düşünmüyordum" dedi.



