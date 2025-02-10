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Altın fiyatlarında yeni zirve: Tam altın 22 bin lirayı geçti işte gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatlarında yeni zirve: Tam altın 22 bin lirayı geçti işte gram ve çeyrek altında son durum

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:1910/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trump'ın başlattığı ticaret savaşları, 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarını tetikledi. Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Tam altının satış fiyatı bu sabah 22 bin 95 liraya ulaştı. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

10 Şubat 2025 Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...


ABD Başkanı Trump'ın bugün başlatacağı çelik ve alüminyum ithalatında yeni vergi tarifesini açıklamasının ardından küresel finans piyasalarındaki belirsizliğin artmasına bağlı olarak altın fiyatları yeni rekorunu kırdı.

Altında yeni rekor

Geçen hafta yüzde 2,2 artış gösterip hafta kapanışını 2 bin 869 dolardan yapan külçe altının ons fiyatı bu sabah 2 bin 889 dolarla yeni rekor seviyeye yükseldi.

Altının ons fiyatı ise 2 bin 889 dolardan işlem görüyor.


10 Şubat 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları. İşte gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altında son durum...


Gram altın fiyatı


Alış 3 bin 343,57 TL

Satış 3 bin 344,10 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5 bin 349,71 TL

Satış: 5 bin 467,60 TL


Tam altın fiyatı


Alış: 21 bin 957,00

Satış: 22 bin 095,00


Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 21 bin 407,7800

Satış: 21 bin 812,8700


Yarım altın fiyatı


Alış: 10 bin 677,88

Satış: 10 bin 947,64


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