Araba alacaklar dikkat! Bu 10 modeli alan bin pişman oluyor: Listede Türkiye'nin gözdeleri de var

Otomobil tutkunları için yeni bir araç sahibi olmak heyecan verici bir süreçtir. Ancak yapılan araştırmalar, kısa süreli test sürüşlerinin aracı tanımak için her zaman yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Milyonlarca sürücünün satın aldığı lüks araçlardan "beklentiyi karşılamadığı" gerekçesiyle henüz ilk yıl dolmadan vazgeçtiği o modeller ve şaşırtıcı nedenleri belli oldu.

1 /13 Bir araca karar vermeden önce yapılan bayi test sürüşleri, genellikle aracın tüm karakterini ortaya çıkarmaz. Gerçek deneyim, araç günlük hayatta kullanılmaya başlandığında edinilir ve bazı modeller için bu deneyim, kullanıcılar adına hayal kırıklığına dönüşebilir.

2 /13 ABD merkezli otomotiv analiz şirketi iSeeCars, 2023-2024 yılları arasında satılan 18,5 milyon aracı mercek altına aldı. Analiz, araç sahiplerinin henüz ilk yıllarında hangi modelleri elden çıkarmaya çalıştığını listeledi. Sektör ortalamasında yeni bir aracın ilk yıl satılma oranı %3,6 iken, listedeki bazı modellerde bu oran 8 kata kadar çıkıyor.

3 /13 İşte "Beklediğimi bulamadım" dedirten, Türkiye yollarında da sıkça gördüğümüz o 10 otomobil ve kullanıcıların şikayet nedenleri:

4 /13 10. Jaguar F-Pace (%13,3 Erken Satış Oranı)

Listeye 10. sıradan giren Jaguar F-Pace, tasarımıyla dikkat çeken bir SUV. Ancak kullanıcılar, aracın sert sürüş karakterinden şikayetçi; bu durum konfor odaklı bir SUV beklentisini karşılamıyor. Ayrıca rakiplerine göre yetersiz saklama alanları ve bilgi-eğlence ekranının yavaşlığı, kullanıcıları aracı değiştirmeye iten nedenler arasında.

5 /13 9. BMW 5 Serisi (%13,4 Erken Satış Oranı)

Prestijin simgelerinden BMW 5 Serisi şaşırtıcı bir istatistikle karşımıza çıkıyor. 530i, 540i ve hibrit 550e gibi güçlü motor seçeneklerine rağmen (255 beygirden 483 beygire kadar), kullanıcı beklentileri farklı yönde. Aracın teknolojik altyapısının bekleneni tam olarak veremediği ve işletim maliyetlerinin yüksekliği, sahiplerinin aracı erken elden çıkarmasına neden oluyor.



6 /13 8. Land Rover Discovery (%13,6 Erken Satış Oranı)

Geniş ailelerin tercihi olması beklenen Discovery, iç mekan tasarımında eleştiri alıyor. Sahipleri, SUV'nin virajlardaki hantallığından, yetişkinler için dar olan üçüncü sıra koltuklardan ve bu koltuklar kullanıldığında geriye kalan yetersiz bagaj hacminden şikayet ederek araçlarını iade etme yoluna gidiyor.

7 /13 7. Mercedes-Benz C-Serisi (%14,0 Erken Satış Oranı)

Türkiye'nin en popüler premium sedanlarından biri olan C-Serisi'nde sorun "seçenek kısıtlılığı". Analistler, aracın tek güç aktarma organı seçeneğiyle sunulmasının, farklı performans ve sürüş karakteri arayan sürücüleri tatmin etmediğini ve bunun da satış kararına neden olduğunu değerlendiriyor.

8 /13 6. Land Rover Range Rover Evoque (%16,4 Erken Satış Oranı) Tasarımıyla göz dolduran Evoque, pratiklik konusunda kullanıcılarını üzebiliyor. Araç sahipleri, özellikle arka koltukların normalden daha dar olduğunu ve konfor eksikliği yaşadıklarını belirtiyor. Ayrıca "Range Rover" ismine rağmen beklenen arazi kabiliyetinin hissedilmemesi hayal kırıklığı yaratıyor.

9 /13 5. Mercedes-Benz GLA (%16,7 Erken Satış Oranı) Markanın kompakt SUV modeli GLA, teknoloji ve donanım dengesiyle eleştiriliyor. Araç içi teknolojinin karmaşıklığı kullanıcıları yorarken, diğer rakip modellerde standart olarak sunulan birçok sürücü destek özelliğinin GLA'da ek maliyetle sunulması şikayet konusu oluyor.

10 /13 4. Mercedes-Benz CLA (%20,4 Erken Satış Oranı) Şık bir sedan isteyenlerin radarına giren CLA, sahiplerinin beşte biri tarafından ilk yıl dolmadan satılıyor. Dar ikinci sıra koltuklar yetişkinler için yeterli bulunmazken, sürüş dinamiklerinin aracın sportif dış görünüşü kadar keyifli olmadığı belirtiliyor. Tek motor seçeneği de yine kısıtlayıcı bir faktör olarak görülüyor.

11 /13 3. Mercedes-Benz GLB (%21,2 Erken Satış Oranı) Kutu gibi tasarımıyla dikkat çeken GLB, özellikle opsiyonel üçüncü sıra koltuk tercih edildiğinde bagaj hacmini ciddi oranda kaybediyor. Standart donanımların eksikliği ve önden çekişli versiyonlarda sürüş heyecanının düşük olması, kullanıcıların aracı satış listesine koymasına neden oluyor.

12 /13 2. Porsche Macan (%22,2 Erken Satış Oranı) Listede zirveye yaklaşırken sürpriz bir isim göze çarpıyor: Porsche Macan. Buradaki temel sorun motor tercihi ve performans beklentisi. Bazı kullanıcılar, güçlü Macan S yerine baz modeldeki 2.0 litrelik dört silindirli motoru tercih ediyor. Ancak bu motorun performansı, bir Porsche'den beklenen o yüksek sürüş hazzını vermeyince kullanıcılar aracı değiştirmek istiyor.