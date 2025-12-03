Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre Aralık ayı kira artış oranı ise yüzde 35,91 olarak belirlendi. Aralık ayında sözleşme yenileyecek konut ve işyeri kiracıları için geçerli olacak zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenecek. Peki, TÜİK enflasyon verilerine göre kira artış oranı nasıl hesaplanır?

1 /5 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; kasım ayı enflasyon oranı yüzde 0,87 yıllık ise yüzde 31,07 oldu.

2 /5 Kira artışlarında uygulanan yüzde 25’lik tavan sınırının sona ermesinin ardından, zam hesaplaması yeniden TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre yapılıyor.

3 /5 Aralık 2025 kira zam oranı TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Aralık 2025 konut ve iş yeri kira artış oranları da netleşti. Aralık ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu.

4 /5 Kasım ayı kira artış oranı ne kadardı? Kasım döneminde yenilenen kira sözleşmeleri için uygulanabilecek yasal zam oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 37,15 olarak hesaplanmıştı.