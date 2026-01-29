Dev banka altın yatırımcısını şoke eden raporu yayımladı! Önce 8 bin TL eşiği geçildi, şimdi gözler o dev hedefe dikildi: Fiyatlarda tarihi kırılma

Piyasalarda tüm dengeler sil baştan kuruluyor! Güvenli liman altın, bu kez çok daha büyük iki temel itici güçten beslenerek tahminlerin ötesine geçti. Dev yatırım bankası RBC, "tarihsel bir döngüye" işaret ederek yıl sonu için öyle bir rakam telaffuz etti ki, eski tahminleri unutturdu. Öte yandan, iç piyasada sabah saatlerinde gram altın fiyatındaki kritik eşiğin aşılması, kuyumcularda hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Herkesin konuştuğu o "psikolojik sınır" artık geride kaldı. Peki, altının yeni zirvesi neresi? Dev bankanın "istisnai bir durum değil" diyerek işaret ettiği hedef fiyat ne? İşte detaylar.
Güvenli liman altın, hem küresel piyasalarda hem de iç piyasada ezber bozmaya devam ediyor. RBC Capital Markets, ons altın için beklentilerini yukarı yönlü revize ederek 7.100 dolar seviyesini işaret ederken; Kapalıçarşı’da gram altın ilk kez 8.000 TL barajını aşarak tarihi bir zirveye imza attı.
RBC’DEN DEV TAHMİN: ONS ALTIN 7.100 DOLARA KOŞUYOR
Küresel yatırım bankası RBC Capital Markets, altın fiyatlarındaki yükseliş ritminin kendi öngörülerini dahi aştığını vurgulayan yeni bir analiz yayımladı. Banka, daha önce dördüncü çeyrek için hedeflediği 5.200 dolarlık beklentisini, küresel riskler ve doların zayıflamasıyla birlikte güncelledi.
RBC analizine göre, eğer 2026 yılı, 2025’te kaydedilen yaklaşık %65’lik değer artışını tekrarlarsa, ons altın yıl sonunda 7.100 dolar seviyesine kadar tırmanabilir.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Bankanın raporunda, mevcut yükseliş trendinin henüz doygunluğa ulaşmadığı belirtilirken, ivmeyi hızlandıran iki temel faktör öne çıkıyor:
Jeopolitik gerilimler: Ticari uyuşmazlıklar, siyasi dengesizlikler ve Fed’in özerkliğine dair piyasada oluşan şüpheler, altına olan talebi diri tutuyor.
Kurumsal talep: Merkez bankalarının alımlarında ve yatırımcıların ETP (Borsada İşlem Gören Ürünler) varlıklarında herhangi bir tükenme belirtisi gözlenmiyor. ETP varlıkları ile fiyat arasındaki bağın güçlenmesi, yukarı yönlü potansiyeli destekliyor.
İÇ PİYASADA 8 BİN TL’Yİ GÖRDÜ
Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, iç piyasada fiziki altın talebiyle birleşince tarihi rakamlar görüldü. Sabah saatleri itibarıyla Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8.030 TL’den işlem görerek, piyasa tarihinde ilk kez 8.000 TL barajını aşmış oldu.
YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE 5 BİN 966 TL’YDİ
Yeni yılın ilk gününde gram altın 5,966.21 TL seviyesindeyken şu anda serbest piyasada 7.731,33 TL bandında bulunuyor. Buna göre, gram altın 1 aydan kısa bir sürede %29,56 oranında artış kaydetti.
FED FAİZ KARARI ETKİSİ
Ayrıca, Fed geçtiğimiz akşam yılın ilk faiz kararını açıkladı ve faizi sabit bıraktığını açıkladı. Ancak piyasalarda, mayıs ayında göreve başlayacak yeni FED Başkanının ardından 2 faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler de uzmanlara göre fiyatlara pozitif yansıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.735,8810
Satış: 7.736,8580