Dev banka altın yatırımcısını şoke eden raporu yayımladı! Önce 8 bin TL eşiği geçildi, şimdi gözler o dev hedefe dikildi: Fiyatlarda tarihi kırılma

RBC’DEN DEV TAHMİN: ONS ALTIN 7.100 DOLARA KOŞUYOR





Küresel yatırım bankası RBC Capital Markets, altın fiyatlarındaki yükseliş ritminin kendi öngörülerini dahi aştığını vurgulayan yeni bir analiz yayımladı. Banka, daha önce dördüncü çeyrek için hedeflediği 5.200 dolarlık beklentisini, küresel riskler ve doların zayıflamasıyla birlikte güncelledi.





RBC analizine göre, eğer 2026 yılı, 2025’te kaydedilen yaklaşık %65’lik değer artışını tekrarlarsa, ons altın yıl sonunda 7.100 dolar seviyesine kadar tırmanabilir.