Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar: Osmaniyeli çift yıllardan beri bu işi yapıyor, çocuklarını okutup öğretmen yaptılar

Kaya, en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:





"Geçim kaynağımız için bütün yıl çalışıyoruz. En büyük yardımcım eşim. Her gün benimle gelir, çayımı ve yemeğimi yapar, ağaç keser, ölçü alır. Birlikte işimize, aşımıza bakıyoruz. Çocuklarımı bu işten kazandığım parayla büyüttüm. İkisi üniversiteyi bitirdi öğretmen oldu, birisi hala üniversitede. Ömrüm el verdiğince bu işi yapmaya devam edeceğim."