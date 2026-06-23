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Emekli maaş zammında beklenmedik hesap çıktı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı temmuz maaşları baştan sona değişti

Emekli maaş zammında beklenmedik hesap çıktı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı temmuz maaşları baştan sona değişti

10:5423/06/2026, Salı
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Emekli maaş zammında kiritk rakamlar netleşiyor. Temmuz 2026 maaş zammı için geri sayım sürerken, memur ve emeklilerin gelirine yansıyacak yeni rakamlar da yavaş yavaş netleşiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini doğrudan ilgilendiren süreçte, yılın ilk beş aylık enflasyon verisi kesinleşmiş durumda ve bu veri zam hesaplamalarının temelini oluşturuyor. Haziran ayına ilişkin beklentiler ve piyasa tahminleri ise nihai oranlar üzerinde belirleyici rol oynuyor. Merkez Bankası’nın öngörüleri ile finansal kurumların analizleri, 3 Temmuz’da açıklanacak TÜİK verisi öncesinde maaş artışlarına dair tabloyu daha görünür hale getirdi. Memurlar için enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı hesaplanırken, emekliler için 6 aylık enflasyon oranı doğrudan maaşlara yansıyacak.

Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek Temmuz 2026 maaş zammı sürecinde kritik viraja girildi. Memur, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayan zam hesaplamalarında yılın ilk beş ayına ait enflasyon verileri belirleyici olurken, haziran ayına ilişkin beklentiler de tabloyu şekillendirmeye devam ediyor. Merkez Bankası ve finansal kurumların yayımladığı tahminler, 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak resmi veriler öncesinde zam oranlarına ilişkin önemli ipuçları veriyor. Yeni dönemde memur maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenirken, emekli aylıkları ise 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden hesaplanacak.

6 Aylık Enflasyon Beklentisi Netleşiyor: Temmuz Zammında İki Farklı Senaryo Öne Çıkıyor

Temmuz 2026 maaş artışları öncesinde gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile Finansal Kurumlar Birliği’nin beklenti çalışması, yılın ilk yarısına ilişkin iki farklı enflasyon senaryosunu ortaya koyuyor.

İki farklı 6 aylık enflasyon tahmini

Ekonomik göstergeler, haziran ayı enflasyonuna bağlı olarak iki ayrı tabloya işaret ediyor:

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Haziran enflasyonu %1,36 → 6 aylık toplam enflasyon %18,19

Finansal Kurumlar Birliği tahmini: Haziran enflasyonu %2,25 → 6 aylık toplam enflasyon %19,23

Bu iki senaryo, temmuz ayında hem emekli maaşlarını hem de memur ve sosyal yardım ödemelerini doğrudan belirleyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesapları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranı doğrudan 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanıyor. Bu kapsamda:

%18,19 senaryosunda en düşük emekli maaşı: 23.638 TL

%19,23 senaryosunda ise daha yüksek bir artış tablosu gündeme geliyor

Mevcut 25.000 TL maaş alan bir emeklinin geliri:

%18,19 senaryosunda: 29.548 TL

%19,23 senaryosunda: daha yüksek seviyeye çıkıyor

30.000 TL maaş alan emeklinin ise 35.000 TL bandını aşması bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinde çift hesaplama

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı iki bileşenden oluşuyor:

%7 toplu sözleşme zammı

Enflasyon farkı (TÜFE’nin %11’i aşan kısmı)

5 aylık verilere göre:

Enflasyon farkı: %5,05

Toplam zam: %12,41

Temmuz zammı iki senaryoya göre değişiyor

Haziran verisine bağlı olarak tablo şu şekilde şekilleniyor:

Merkez Bankası senaryosu (%18,19):

Enflasyon farkı: %6,48

Toplam zam: %13,93

Finansal Kurumlar Birliği senaryosu (%19,23):

Enflasyon farkı: %7,41

Toplam zam: %14,93

Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak?

Maaş artışları doğrudan kök aylık üzerinden hesaplanıyor. Buna göre:

Kök maaş artırılıyor

Ek ödeme yeniden hesaplanıyor

Varsa taban aylık desteği ekleniyor

Bu nedenle emeklilerin eline geçen net tutar, sadece zam oranıyla değil ek ödeme sistemiyle de değişiyor.

Örnek memur maaşları (iki senaryolu)

Zam oranlarına göre memur maaşları şu şekilde değişiyor:

Şube Müdürü: 107.532 TL – 108.476 TL

Memur: 73.368 TL – 74.011 TL

Öğretmen: 83.588 TL – 84.322 TL

Polis Memuru: 92.986 TL – 93.802 TL

Uzman Doktor: 171.380 TL – 172.885 TL

Mühendis: 109.613 TL – 110.575 TL

Emekliler için örnek hesaplama tablosu

Mevcut 20.000 TL emekli maaşı:

5 aylık artış: 23.320 TL

%18,05 tahmini: 23.700 TL

30.000 TL maaş alan bir emekli için:

5 aylık artış sonrası: 34.980 TL

6 aylık tahmin (%18,05): 35.550 TL

Temmuzda ne belirleyici olacak?

Tüm hesaplamalarda belirleyici unsur haziran ayı enflasyonu olacak. 3 Temmuz 2026’da açıklanacak veriyle birlikte:

6 aylık kesin enflasyon oranı

SSK ve Bağ-Kur zamları

Memur enflasyon farkı

Sosyal yardım güncellemeleri netlik kazanacak.

Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın gelirinde yeni dönemin maaş skalası resmen oluşmuş olacak.

#Emekli
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