Emekliye 4 aylık enflasyon zam oranı netleşti: SSK, Bağ-Kur, EYT'li 16.881 TL maaş alana ocak ayında en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren Ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan rakam, yıl sonu zammı için belirleyici olacak altı aylık verilerin dördüncüsünü oluşturuyor. Anketlere göre yıl sonu TÜFE artışının yüzde 12,94 - 13,13 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Emeklilerin maaş hesabında belirleyici olacak dördüncü enflasyon verisi bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan rakamla birlikte Ocak 2026 zammı için tablo netleşmeye başladı. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 13’e yaklaşabilir.
EMEKLİLERİN GÖZÜ OCAK ZAMMINDA: ORAN BUGÜN NETLEŞTİ
Altı aylık enflasyon verilerinin dördüncüsü olan ekim ayı TÜFE rakamı bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre:
Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim ayında da aylık yüzde 2,55 artış kaydetti. Böylece Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10,24 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,24 artış oluştu. Geriye sadece kasım ve aralık enflasyonunun belli olması kaldı.
Tutar (TL) Artış %10,25 (TL) Yeni Tutar (TL)
16.661 1.707,76 18.368,76
17.000 1.742,50 18.742,50
18.000 1.845,00 19.845,00
19.000 1.947,50 20.947,50
20.000 2.050,00 22.050,00
21.000 2.152,50 23.152,50
22.000 2.255,00 24.255,00
23.000 2.357,50 25.357,50
24.000 2.460,00 26.460,00
25.000 2.562,50 27.562,50
26.000 2.665,00 28.665,00
27.000 2.767,50 29.767,50
28.000 2.870,00 30.870,00
29.000 2.972,50 31.972,50
30.000 3.075,00 33.075,00
31.000 3.177,50 34.177,50
32.000 3.280,00 35.280,00
33.000 3.382,50 36.382,50
34.000 3.485,00 37.485,00
35.000 3.587,50 38.587,50
ÜÇ FARKLI ANKETTEN ÜÇ FARKLI ORAN
Zam beklentileriyle ilgili yapılan üç ayrı anket, farklı senaryolar ortaya koyuyor.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, ekim ayı enflasyonu yüzde 2,34 olarak tahmin edildi. Bu durumda ikinci yarı enflasyonu yüzde 12,94 olacak. Böyle bir artış, en düşük emekli maaşını 19 bin 65 liraya çıkaracak.
AA Finans Anketi’nde 28 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 2,69 olarak hesaplandı. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,08’e, taban maaş ise 19 bin 89 liraya yükselecek.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) – İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle yapılan ankette ise ekim enflasyonu yüzde 2,5 olarak öngörüldü. Buna göre ikinci yarı enflasyonu yüzde 13,13, en düşük emekli aylığı ise 19 bin 97 lira olacak.
TABAN MAAŞ 19 BİN LİRAYA YÜKSELEBİLİR
Anketlerdeki küçük farklara rağmen genel tablo aynı: Emekliler 2025 Ocak ayında yüzde 13 civarında bir zam bekliyor. Bu oran taban maaşa da yansırsa, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 19 bin lira seviyelerine yükselecek. Beklenen artış, milyonlarca emekli için yeni yılda alım gücünü bir nebze artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.