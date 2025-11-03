Emekliye 4 aylık enflasyon zam oranı netleşti: SSK, Bağ-Kur, EYT'li 16.881 TL maaş alana ocak ayında en az...

TABAN MAAŞ 19 BİN LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Anketlerdeki küçük farklara rağmen genel tablo aynı: Emekliler 2025 Ocak ayında yüzde 13 civarında bir zam bekliyor. Bu oran taban maaşa da yansırsa, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 19 bin lira seviyelerine yükselecek. Beklenen artış, milyonlarca emekli için yeni yılda alım gücünü bir nebze artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.