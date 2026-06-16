Festivalde 300 liraydı: Pazarda 70 liraya düştü

Pazarcı Kasım Şen, kirazın geçen yıla göre çok daha bol olduğunu belirterek, "Festivalde 250 - 300 satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.