Hurdadan klasik otomobile: Yılda sadece 3 sipariş alıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden, zaman zaman da İngiltere ve KKTC'den getirilen hurda durumdaki klasik otomobiller üzerinde çalışan Gürkan, iş yoğunluğu nedeniyle yılda en fazla 3 sipariş kabul edebiliyor.





İhtiyaç duyduğu "çamurluk", "tampon", "kapı" ve "bagaj kapağı" gibi aksamları bazı şirketler aracılığıyla ABD'den getirten Gürkan, kaporta ve boya işlemlerini tamamladığı araçları, geri kalan kısımlarının restorasyonu için çekiciyle İstanbul'daki ilgili firmalara gönderiyor.