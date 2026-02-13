İslam Memiş "dananın kuyruğu kopacak" dedi altın yatırımcıları için kritik saati duyurdu: Sadece 30 dakikanız var

Altın yatırımcıları için alarm zilleri çalıyor! Piyasaların gözü kulağı bugün ABD'den gelecek kritik verideyken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezber bozan bir uyarı geldi. 'Dananın kuyruğu kopacak' diyerek saat 16.30'a işaret eden Memiş, yatırımcıların pozisyon almak için banka kapanış saatine kadar sadece 30 dakikası olacağını vurguladı. Peki, altın fiyatlarında yön ne olacak? Düşüş mü, yükseliş mi? İşte Memiş'in o çok konuşulacak 16.30 senaryosu...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılında dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları için kritik bir uyarıda bulundu. "Dananın kuyruğu kopacak" diyerek saat 16.30'a işaret eden Memiş, yatırımcıların pozisyon almak için sadece 30 dakikası olacağını vurguladı. İşte İslam Memiş'in ABD enflasyon verisi öncesi piyasaları sarsacak o tahminleri...
ABD'den gelecek kritik veri öncesi yatırımcıyı uyaran Memiş, 16.30 ile 17.00 arasına dikkat çekerek, bankaların kapanış saati nedeniyle işlem yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirtti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"İSLAM MEMİŞ’TEN ‘200 DOLAR’ UYARISI"
Piyasalarda sert bir rüzgarın eseceğini belirten Memiş, ons altın tarafındaki beklentisini şu sözlerle aktardı:
"Gelen veriyle birlikte ons altın tarafında ya düşüş ya yükseliş göreceğiz. 200 dolar (8.600 tl) yukarı, 200 dolar aşağı. Ons altın şu an tam göbek seviyede beklemeye devam ediyor."
"UZUN VADEDE TREND YİNE YÜKSELİŞ OLACAK!"
Kısa vadeli dalgalanmaların yanı sıra büyük resme de odaklanan uzman isim, düşüşlerin alım fırsatı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Bu 4 bin 800 dolar seviyesi olabilir. Belki 4 bin 600 dolar seviyesi olabilir. Ne olursa olsun 5 bin dolar seviyesinin altındaki rakamlar benim hesabımda bir alım fırsatı. Çünkü ana hedef noktam bu yıl 6 bin dolar seviyesi."
"GRAM ALTINDA ANORMAL DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM"
Yatırımcının en çok merak ettiği gram altın cephesinde ise İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gram altın TL fiyatında da stabil yatay bir süreç var. 7.336 TL seviyesinde fiziki altın. Ama 7.000 TL seviyesinde altından bir sarkma çok da beklemediğimi sık sık ifade ediyorum."
İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK 30 DAKİKA UYARISI!
Günün en kritik uyarısını yapan Memiş, saat 16.30'da açıklanacak verinin ardından yatırımcıların çok kısıtlı bir zamanı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"16.30'dan sonra özellikle Amerika'da enflasyon verisi açıklandıktan sonra altın almak isteyen yatırımcılar eğer bir aşağı yönlü trend görürse bence alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Yine bu yıl hedefimiz 10 bin lira seviyesi olduğu için ben bu düşüşleri bir düzeltme ve kâr satışı olarak okuyacağım. Trend yukarı yönlü olduğu için Şubat ayında yaşanacak her geri çekilme benim nazarımda bir alım fırsatı olarak karşıma çıkıyor."
"ALTININ ÖNÜNDE İKİ YOL VAR: AKSİYON ALMA İHTİMALİNİZ ZAYIF OLACAK"
Memiş, piyasaların kapanış saatine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:
"Asıl hikaye bu haftanın hikaye bugün saat 16.30'da Amerika'daki enflasyon verisi ile birlikte başlayacak. O zaman artık akşam 16.30'dan sonraki haftanın sonuna giriyoruz malum. Orada aksiyon alma ihtimaliniz zayıf olacak. O yüzden 16.30 ile 17, yani bankaların açık olduğu saatleri göz önünde bulundurun. Yarım saatlik bir süreniz var alım ya da satım yapacaklar için."
"DANANIN KUYRUĞU KOPACAK!"
Verinin açıklanmasıyla birlikte piyasada bir kırılım yaşanacağını belirten Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O fırsatları o yarım saatliklerimde değerlendirebilirsiniz. Enflasyon rakamı açıklandıktan sonra bir kırılımdan bahsettim. Yani saat 16.30'da dananın kuyruğu kopacak."
"SARKMA İHTİMALİNİ GÜÇLÜ GÖRÜYORUM"
İslam Memiş, sözlerini kendi beklentisini açıklayarak şöyle noktaladı:
"Bir yön kırılımı göreceğiz. Ya yukarı yönlü 5200 dolar seviyesini konuşacağız ya da 4800 dolar seviyesini konuşacağız. Ben bir tur daha 5000 dolar seviyesinin altına 4800 dolar seviyesiyle alakalı sarkma ihtimalini güçlü görüyorum. Yatırımcının oluşacak duruma göre o yarım saatte hamle yapması gerekiyor."