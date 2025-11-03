TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında bu ay kira sözleşmesini yenileyen vatandaşları ilgilendiren Kasım ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Milyonlarca vatandaş, ev ve iş yerleri için geçerli olacak rakamlarla ilgili Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu yüzde kaç oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamaları ışığında kira zam oranı.

1 /7 KASIM AYI KİRA ARTIŞ 2025 ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini bugün, yani 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da ilan edildi.

2 /7 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı.











3 /7 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı Kasım ayı kira artış oranı%37,15 olarak belirlendi. Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, bu oranın üzerinde artış yapamayacak.





4 /7 GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU? Ekim ayında bu oran 12 aylık ortalamaya göre yüzde 38,36 olmuştu.

5 /7 KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ 2025 Kasım 2025 kira zammı hesaplamasını basit bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki mevcut kira bedeliniz 10.000 TL olsun. Uygulanacak zam oranı yüzde 38,6 ise, yeni kira bedeli şu şekilde hesaplanır:

6 /7 Zam miktarı: 10.000 TL x 0,386 = 3.860 TL Yeni kira bedeli: 10.000 TL + 3.860 TL = 13.860 TL