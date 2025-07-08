Kavurucu sıcakların altında hasat başladı: Bu lezzet 90 liraya satın alınabiliyor

"Hem kalite hem de verim açısından çok güzel sonuçlar aldık"





Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre iyi olduğuna dikkat çeken üretici Metin Kabadayı, "Bu yıl da doğal yöntemlerle üretim yaptık. Ünümüzü yetiştirirken ne gereksiz gübre ne de gereksiz ilaç kullandık. Sonuç ortada, iri dişli, aroması yoğun, raf ömrü uzun gerçek Taşköprü sarımsağımızı hasat ediyoruz. Bu hasat sadece bir ürünü toplamak değil, aynı zamanda emeğin, sabrın ve toprağa olan sadakatin karşılığını almak demek. İnşallah ülkemizin dört yanındaki sofralarda bizim sarımsağımız olacak. Bu yıl ilkbahar yağışlarının iyi olmasıyla hem kalite hem de verim açısından çok güzel sonuçlar aldık. Tarlamızda yetişen her diş sarımsak, ilçemizin havasını, suyunu ve emeğimizi taşır" dedi.



