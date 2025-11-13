Bakan Işıkhan: “Cumhurbaşkanımızın verdiği her söz gibi bu da yerine getirilecek”





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili soruya da net yanıt veren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:





“Bu, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde milletimize verdiğimiz bir sözdür. 2026, 2027, 2028 yıllarına kadar bu konuda zamanımız var. Cumhurbaşkanı’mızın verdiği her söz gibi bu da yerine getirilecektir. Biz bu sözü tutacağız.”





Komisyon görüşmeleri sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 2026 yılı bütçeleri de kabul edildi.