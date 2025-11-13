Milyonlarca Bağ-Kur’lu esnafın beklediği prim gün sayısı düzenlemesinde sona geliniyor. Hükümet, SSK’lılarla (4A) Bağ-Kur’lular (4B) arasındaki prim farkını ortadan kaldıracak ve esnafa 5 yıl erken emeklilik yolunu açacak tarihi adım için hazırlıklarını tamamlıyor. 9.000 günden 7.200 güne indirilmesi planlanan prim şartı, hem sosyal güvenlik sisteminde adaletin sağlanması hem de küçük esnafın üzerindeki mali yükün hafifletilmesi açısından büyük önem taşıyor. Esnafa erken emeklilik gelecek mi, Bağkur 7200 prim sayısı ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar…
Milyonlarca Bağ-Kur’lu esnafın uzun yıllardır beklediği emeklilik düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Bağ-Kur (4/B) sigortalılarının, SSK (4/A) çalışanlarıyla arasındaki prim farkını ortadan kaldıracak tarihi adım için somut çalışmalar başladı. 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi planlanan prim şartı, esnafa tam 5 yıl erken emeklilik hakkı kazandıracak.
Halihazırda uygulanan düzenlemede Bağ-Kur’lu erkek çalışanlar 25 yıl (9.000 gün) prim ödeyip 60 yaşında, kadınlar ise 20 yıl (7.200 gün) primle 58 yaşında emekli olabiliyor. Ancak aynı yaşta ve yılda çalışmasına rağmen, SSK’lı bir çalışana kıyasla Bağ-Kur’lular 1.800 gün, yani yaklaşık 5 yıl daha fazla prim yatırmak zorunda kalıyor. Yeni düzenlemeyle bu farkın ortadan kaldırılması ve sosyal güvenlik sisteminde adaletin sağlanması hedefleniyor.
Bakan Işıkhan: “Cumhurbaşkanımızın verdiği her söz gibi bu da yerine getirilecek”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili soruya da net yanıt veren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
“Bu, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde milletimize verdiğimiz bir sözdür. 2026, 2027, 2028 yıllarına kadar bu konuda zamanımız var. Cumhurbaşkanı’mızın verdiği her söz gibi bu da yerine getirilecektir. Biz bu sözü tutacağız.”
Komisyon görüşmeleri sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 2026 yılı bütçeleri de kabul edildi.
Torba Yasada Yer Alacak: Düzenleme 2026’nın İlk Çeyreğinde TBMM’de
Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada, Bağ-Kur prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını, düzenlemenin 2026 yılının ilk çeyreğinde Meclis’e sunulacak torba yasada yer alacağını belirtmişti. Bu gelişme, uzun yıllardır erken emeklilik umudu taşıyan esnaf ve zanaatkârlar için büyük bir müjde olarak görülüyor.
Katıldığı bir televizyon programında da konuyla ilgili bilgi veren Işıkhan, “Bağ-Kur’daki 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi için Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başladık. 2026’nın ilk yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Bağ-Kur’lu esnaf prim ödemekte zorlanıyor, SGK tahsilat oranı düşük. 7.200 prim günü düzenlemesiyle müjdeli haberi vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
Eşitleme EYT kapısını açabilir mi?
Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesiyle birlikte, milyonlarca esnafın aklındaki en önemli soru “Bu düzenleme EYT’ye kapı aralar mı?” oldu. Uzmanlar, yasanın yürürlüğe girmesiyle yaş şartında bir değişiklik öngörülmediğini, ancak prim indiriminin bazı gruplar için erken emeklilik ihtimalini doğurabileceğini belirtiyor.
Beklentilere göre, Bağ-Kur’lu kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekliliğe hak kazanmaya devam edecek. Ancak düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları da kapsarsa, bu kişiler 9.000 günü doldurmayı beklemeden, 7.200 prim günüyle emekli olma hakkına kavuşabilir. Henüz bu konuda net bir karar bulunmamakla birlikte, mevcut göstergeler düzenlemenin EYT’yi doğrudan genişletmeyeceği yönünde.
Küçük esnafa öncelik beklentisi
Yeni düzenlemenin tüm Bağ-Kur’luları değil, öncelikli olarak küçük esnafı kapsaması bekleniyor. Berber, bakkal, terzi, tamirci gibi yanında az sayıda (10-15 kişi) çalışanı bulunan işletme sahiplerinin bu kapsamda değerlendirilmesi öngörülüyor.
Bu adımın, hem sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir dile getirilen prim adaletsizliğini gidermesi hem de küçük işletmelerin üzerindeki mali yükü azaltması açısından önemli bir reform niteliği taşıyacağı değerlendiriliyor.
Kulislerde konuşulanlara göre, düzenlemenin kademeli bir şekilde uygulanması ve önceliğin düşük gelirli, küçük işletme sahiplerine verilmesi planlanıyor. Bu nedenle milyonlarca Bağ-Kur’lu için gözler, 2026’nın ilk çeyreğinde Meclis’e gelmesi beklenen torba yasaya çevrilmiş durumda.