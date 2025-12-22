Milli Savunma Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 1113 işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları, tarihleri ve başvuruların hangi kanaldan yapılacağı merak edilirken, sürece ilişkin detaylar netleşti. İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek. 22 Aralık tarihinde başlayan MSB işçi alımı başvuruları 26 Aralık'ta sona erecek. Peki, MSB İŞKUR 1113 işçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak, şartları neler? İşte MSB 1113 işçi alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak 1113 işçi alımı için başvuru süreci başladı. Farklı kadrolarda istihdam edilecek işçiler için başvuru yöntemi, gerekli şartlar ve takvimle ilgili tüm ayrıntılar Millî Savunma Bakanlığı 2025 Yılı 1.113 Sürekli İşçi Temin Duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlandı
Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
MSB 1113 işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
MSB işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için başvuruda bulunabilecek.
MSB işçi alımı yapılacak iller nereler?
İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova.
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapılacak alanlar, meslekler neler?
İş Güvenliği Uzmanı, Uçak Elektronik Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Aşçı, Kuru Temizleme İşçisi, Fırın İşçisi, Kalorifer Tesisat Onarımcısı, Sıhhi Tesisatçı, Boyacı-Badanacı, Motorcu, Ofset Baskı Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi, İş Makineleri Operatörü (Hafif), Camcı, Saatçi, Bahçıvan ve Fayansçı.
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvurusu için şartlar neler?
Adaylarda aranacak başlıca şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum olmamak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylara İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla ulaşılabilecek.
Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.
Devletin güvenliğine, anayasal düzene, millî savunmaya ve Devlet sırlarına karşı suçlar ile zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.
Terör örgütleriyle herhangi bir üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatı bulunmamak.