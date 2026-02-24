Ne altın ne gümüş ne de dolar... ABD'li dev banka kaybettirmeyen tek 'güvenli limanı' açıkladı

DEV BANKA YENİ FAVORİYİ AÇIKLADI





Morgan Stanley stratejistlerine göre; küresel belirsizliklerin ve finansal stresin tavan yaptığı şu günlerde piyasanın en güçlü ve istikrarlı "güvenli limanı" artık İsviçre frangı. Bankanın yaptığı performans analizleri, kriz anlarında frangın geleneksel kıymetli metallerden daha sağlam bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor.