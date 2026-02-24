Ne altın ne gümüş ne de dolar... ABD'li dev banka kaybettirmeyen tek 'güvenli limanı' açıkladı

Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken, yatırımcıların gözü kulağı fırtınalı günlerde sığınılacak "güvenli limanlarda". Yıllardır kriz anlarında akla ilk gelen altın, gümüş ve dolar devri kapanıyor olabilir. ABD'li finans devi Morgan Stanley'nin yayımladığı son rapor piyasalardaki tüm ezberleri altüst etti. Dev banka, enflasyonun ve küresel stresin arttığı şu günlerde altını bile tahtından edecek o sürpriz varlığı açıkladı. İşte yatırımcıların yeni rotası...
Küresel piyasalarda sular durulmuyor. Yatırımcılar fırtınalı günlerde sığınacak liman ararken akla ilk gelenler genellikle altın, gümüş ya da ABD doları olur. Ancak ABD’li yatırım devi Morgan Stanley, finans dünyasını şaşırtan yeni raporuyla ezberleri bozdu.
DEV BANKA YENİ FAVORİYİ AÇIKLADI
Morgan Stanley stratejistlerine göre; küresel belirsizliklerin ve finansal stresin tavan yaptığı şu günlerde piyasanın en güçlü ve istikrarlı "güvenli limanı" artık İsviçre frangı. Bankanın yaptığı performans analizleri, kriz anlarında frangın geleneksel kıymetli metallerden daha sağlam bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor.
RAPORUN DİKKAT ÇEKEN DETAYLARI
Banka, yayımladığı strateji raporunda yatırımcılar için net bir tablo da çizdi. Euro/Frank paritesinde "satış" önerisinde bulunan uzmanların kritik seviyeleri şu şekilde:
Hedef Seviye: 0,87
Zarar-Kes (Stop-loss): 0,94
MERKEZ BANKASI’NDAN BEKLENEN HAMLE
Peki, frangı bu kadar güçlü kılan ne? Morgan Stanley raporuna göre sır, enflasyon istikrarında gizli. Enflasyon görünümünün stabil kalması durumunda İsviçre Merkez Bankası'nın frangın değer kazanmasına bilinçli olarak izin verebileceği öngörülüyor.
Özetle; piyasalarda risk iştahının azaldığı dönemlerde yatırımcıların sığınağı olan altın ve ABD hazine tahvillerinin yanına artık çok daha stratejik bir oyuncu eklendi. Görünen o ki, İsviçre frangına yatırımcıların yeni trendi olacak.