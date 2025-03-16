Şehirden kaçıp köyüne yerleşti: Hibe ile kurduğu çiftlikte tonlarca süt üretiyor

Daha önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle çiftlik kuran arkadaşlarının da tavsiyesiyle TKDK'ye başvuran Şentürk, yüzde 55 hibe ile yaklaşık 2 milyon 750 bin lira maliyetle 2019 yılında Eldivan'da kendi çiftliğini kurdu.

Eşi ve 3 çocuğuyla yaklaşık 80 hayvanın yeminden suyuna, temizliğinden sağlığına bütün işleriyle yakından ilgilenen Şentürk, doğal hayata dönmenin ve hayvanlara gözü gibi bakmanın mutluluğunu yaşıyor.