Çiftçilere 338,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi: Bugün hesaplara yatıyor

19:3613/02/2026, Cuma
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 338 milyon 258 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Üretimi desteklediklerini ve çiftçinin emeğini büyüttüklerini belirten Yumaklı, "338 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.


Paylaşımda yer alan bilgilere göre, kırsal kalkınma yatırımları için 99 milyon 858 bin 23 lira, hayvan gen kaynakları için 79 milyon 840 bin 800 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 60 milyon 860 bin 512 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 95 milyon 952 bin 150 lira, hububat-baklagil ve dane mısır için 1 milyon 123 bin 814 lira ve yağlı tohumlu bitkiler için 622 bin 701 lira destekleme ödemesi yapılacak.

