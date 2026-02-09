Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri güncellendi: 1,5 milyon TL altında 6 model kaldı

Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri güncellendi: 1,5 milyon TL altında 6 model kaldı

17:109/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye otomobil pazarında şubat ayı itibarıyla güncellenen fiyat listeleriyle birlikte en ucuz sıfır otomobiller de belli oldu. 1,5 milyon TL’nin altında satışa sunulan 6 model bulunurken, araç arayışında olanlar için hazırlanan bu liste piyasadaki en uygun fiyatlı seçenekleri rehber niteliğinde ortaya koyuyor.

Şubat ayı fiyat güncellemeleri ve kampanyalar doğrultusunda Türkiye otomobil pazarındaki en ucuz sıfır otomobiller netleşti.

İşte Türkiye’de 2 milyon TL atında satılan modeller

Peugeot E-208 GT: 1.999.500 TL

Opel Corsa Hybrid Edition: 1.999.000 TL

Kia Yeni Stonic Cool (2025): 1.999.000 TL

Kia Yeni Sportage Live: 1.999.000 TL

Opel Mokka 1.2 Edition: 1.988.000 TL


Citroen C3 Aircross Hybrid Plus: 1.974.000 TL

Opel Frontera Elektrik Uzun Menzil: 1.970.000 TL

Renault R5 E-Tech EV40 (2025): 1.890.000 TL

Renault Duster Techno EDC: 1.907.000 TL

Hyundai i30 Comfort DCT (2025): 1.930.000 TL

Toyota Yaris Hybrid Flame: 1.934.000 TL

Toyota Corolla Dream: 1.940.000 TL

Renault R5 E-Tech EV52 (2025): 1.942.000 TL

Citroen C4X / C4 Hybrid You: 1.955.000 TL

Fiat 600 La Prima Elektrikli (2025): 1.969.900 TL

1,5 milyon TL'nin altında kalan modeller

Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool (2025): 1.435.000 TL

Dacia Sandero Expression TCe 100: 1.430.000 TL


Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel: 1.424.100 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel: 1.389.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel: 1.319.900 TL

Dacia Sandero Essential TCe 100: 1.299.000 TL

#En ucuz sıfır araba
#otomobil
#elektrikli araçlar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özel güvenlik görevlisi sınavı 2026 Şubat takvimi: ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi tarihleri