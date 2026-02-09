Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri güncellendi: 1,5 milyon TL altında 6 model kaldı

Türkiye otomobil pazarında şubat ayı itibarıyla güncellenen fiyat listeleriyle birlikte en ucuz sıfır otomobiller de belli oldu. 1,5 milyon TL’nin altında satışa sunulan 6 model bulunurken, araç arayışında olanlar için hazırlanan bu liste piyasadaki en uygun fiyatlı seçenekleri rehber niteliğinde ortaya koyuyor.

1 /22 Şubat ayı fiyat güncellemeleri ve kampanyalar doğrultusunda Türkiye otomobil pazarındaki en ucuz sıfır otomobiller netleşti.

2 /22 İşte Türkiye’de 2 milyon TL atında satılan modeller Peugeot E-208 GT: 1.999.500 TL

3 /22 Opel Corsa Hybrid Edition: 1.999.000 TL

4 /22 Kia Yeni Stonic Cool (2025): 1.999.000 TL

5 /22 Kia Yeni Sportage Live: 1.999.000 TL

6 /22 Opel Mokka 1.2 Edition: 1.988.000 TL



7 /22 Citroen C3 Aircross Hybrid Plus: 1.974.000 TL

8 /22 Opel Frontera Elektrik Uzun Menzil: 1.970.000 TL

9 /22 Renault R5 E-Tech EV40 (2025): 1.890.000 TL

10 /22 Renault Duster Techno EDC: 1.907.000 TL

11 /22 Hyundai i30 Comfort DCT (2025): 1.930.000 TL

12 /22 Toyota Yaris Hybrid Flame: 1.934.000 TL

13 /22 Toyota Corolla Dream: 1.940.000 TL

14 /22 Renault R5 E-Tech EV52 (2025): 1.942.000 TL

15 /22 Citroen C4X / C4 Hybrid You: 1.955.000 TL

16 /22 Fiat 600 La Prima Elektrikli (2025): 1.969.900 TL

17 /22 1,5 milyon TL'nin altında kalan modeller Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool (2025): 1.435.000 TL

18 /22 Dacia Sandero Expression TCe 100: 1.430.000 TL



19 /22 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel: 1.424.100 TL

20 /22 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel: 1.389.900 TL

21 /22 Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel: 1.319.900 TL