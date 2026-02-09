Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri güncellendi: 1,5 milyon TL altında 6 model kaldı

Türkiye otomobil pazarında şubat ayı itibarıyla güncellenen fiyat listeleriyle birlikte en ucuz sıfır otomobiller de belli oldu. 1,5 milyon TL’nin altında satışa sunulan 6 model bulunurken, araç arayışında olanlar için hazırlanan bu liste piyasadaki en uygun fiyatlı seçenekleri rehber niteliğinde ortaya koyuyor.
Şubat ayı fiyat güncellemeleri ve kampanyalar doğrultusunda Türkiye otomobil pazarındaki en ucuz sıfır otomobiller netleşti.
İşte Türkiye’de 2 milyon TL atında satılan modeller
Peugeot E-208 GT: 1.999.500 TL
Opel Corsa Hybrid Edition: 1.999.000 TL
Kia Yeni Stonic Cool (2025): 1.999.000 TL
Kia Yeni Sportage Live: 1.999.000 TL
Opel Mokka 1.2 Edition: 1.988.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid Plus: 1.974.000 TL
Opel Frontera Elektrik Uzun Menzil: 1.970.000 TL
Renault R5 E-Tech EV40 (2025): 1.890.000 TL
Renault Duster Techno EDC: 1.907.000 TL
Hyundai i30 Comfort DCT (2025): 1.930.000 TL
Toyota Yaris Hybrid Flame: 1.934.000 TL
Toyota Corolla Dream: 1.940.000 TL
Renault R5 E-Tech EV52 (2025): 1.942.000 TL
Citroen C4X / C4 Hybrid You: 1.955.000 TL
Fiat 600 La Prima Elektrikli (2025): 1.969.900 TL
1,5 milyon TL'nin altında kalan modeller
Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool (2025): 1.435.000 TL
Dacia Sandero Expression TCe 100: 1.430.000 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel: 1.424.100 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel: 1.389.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel: 1.319.900 TL
Dacia Sandero Essential TCe 100: 1.299.000 TL