Türkiye'nin ilk milli hızlı treni 2026’da raylarda olacak: Saatte 225 kilometre hıza sahip

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl demir yolu ulaştırması ve kent içi ulaşımda ihtiyaç duyulan raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla tasarımı ve üretimi ile kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması temel amaç olarak belirlendi.





Yerli sanayinin AR-GE, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem aracının ve alt bileşenlerinin imalatı ile bakım ve onarımının yapılması da amaçlar arasında yer alıyor.





Bu kapsamda kamu alımlarının, raylı sistemlerde yerli üretimi daha etkin destekleyecek şekilde kullanılması sağlanacak, tasarım ve AR-GE faaliyetleri teşvik edilecek.