Üç kuşak aynı tarif aynı dondurma: Makedonya'dan göç eden dedesinin yolundan gidiyor

Dondurmacılık işini severek yaptığını belirten Gürer, "Dedemden gelen bu mesleği üçüncü kuşak olarak devam ettiriyorum. Gerçek bir dondurma üç ana maddeden oluşur. Süt, salep ve şeker. Dağlarda yetişen saleplerimizi çekirdek olarak alıyoruz ve değirmende kendimiz öğüttürüyoruz. Sütlerimiz çiftliklerden günlük taze olarak geliyor. Şeker olarak kristal şeker kullanıyoruz herhangi bir renklendirici, glikoz ve glüten kullanmıyoruz." dedi.







