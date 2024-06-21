Villa turizmi revaçta: Bayramda doluluk yüzde 90'ı aştı

İKİ KİŞİLİKTEN GENİŞ AİLELERE





Bölgede iki kişilik küçük villalardan büyük aile gruplarına uygun geniş villalara çeşitli seçenekler bulunduğunu anlatan Okurgan, "Bu çeşitlilik muhafazakar aileler, balayı çiftleri gibi farklı tatilci profillerine hitap ederek, bölgenin cazibesini artırıyor. Özellikle özel havuzlu ve lüks donanımlı villalar, tatilcilerin konforunu ve mahremiyetini ön planda tutuyor. Kalabalıktan uzak durmayı tercih eden ve daha sakin, sadece kendilerine özel havuzlu tatil arayışında olan yerli ve yabancı turistler, Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesini öncelikli tercih ediyor" diye konuştu.