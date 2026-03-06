Yarı fiyatlı TOGG sızdı: Piyasayı sarsacak! İşte satış tarihi ve fiyatı

“TOGG’un merakla beklenen yeni modeli ortaya çıktı! Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aracın mevcut T10X ve T10F modellerinin neredeyse yarı fiyatında satışa sunulacağını açıkladı. Yarı fiyatlı TOGG T6X, otomobil piyasasında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.
Merakla beklenen TOGG T6X ortaya çıktı: Uygun fiyatıyla herkesin radarında olacak!
İddiaya göre araç, mevcut modellerin neredeyse yarı fiyatına satışa sunulacak ve otomobil piyasasında dengeleri değiştirecek. Yeni modelin 2027 Haziran’da satışa çıkması bekleniyor.
TOGG T6X, diğer modellerin yarı fiyatında olacak
Araç hakkında geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, tamamen elektrikli yeni B-SUV’un T10X ve T10F’in neredeyse yarı fiyatına satılacağını söylemişti. “Piyasaya süreceğimiz yeni araç, şu anda satılan modellerin neredeyse yarı fiyatında olacak.” diyen Tosyalı, bu modelden sonra ilk ticari araçlarını piyasaya sürmeyi hedeflediklerini belirtmişti. T10X şu anda 1 milyon 870 bin TL’den, sedan model T10F ise 1 milyon 866 bin TL’den başlıyor.
TOGG fiyatı ne kadar?
Mevcut modellerden TOGG T10X yaklaşık 1 milyon 870 bin TL’den, sedan model TOGG T10F ise 1 milyon 866 bin TL’den başlıyor. Yeni T6X’in uygun fiyatıyla, elektrikli araç pazarında rekabeti artırması ve kullanıcı sayısını katlaması bekleniyor.
TOGG, 2025 yılında 39.020 adet otomobil satışı gerçekleştirerek yurt dışı pazarına da adım attı. Özellikle Almanya pazarı, markanın uluslararası hedefleri açısından kritik bir adım oldu.
T6X ile birlikte marka, daha erişilebilir fiyat ve B-SUV segmentiyle hem yurt içinde hem yurt dışında pazar payını artırmayı hedefliyor.
Ayrıca şirket, T6X modelinin ardından ilk ticari araçlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hamle, TOGG’un çevreci ve uygun fiyatlı araç stratejisini güçlendirecek ve elektrikli otomobil pazarında yeni bir dönemi başlatacak.
Otomobil analistleri, T6X’in fiyat-performans dengesi ile piyasada büyük bir ilgi odağı olabileceğini belirtti.
Yarı fiyatlı bir TOGG, hem Türkiye’de hem Avrupa pazarında satış grafiğini ciddi şekilde yukarı çekebilir.