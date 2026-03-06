Yarı fiyatlı TOGG sızdı: Piyasayı sarsacak! İşte satış tarihi ve fiyatı

TOGG T6X, diğer modellerin yarı fiyatında olacak





Araç hakkında geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, tamamen elektrikli yeni B-SUV’un T10X ve T10F’in neredeyse yarı fiyatına satılacağını söylemişti. “Piyasaya süreceğimiz yeni araç, şu anda satılan modellerin neredeyse yarı fiyatında olacak.” diyen Tosyalı, bu modelden sonra ilk ticari araçlarını piyasaya sürmeyi hedeflediklerini belirtmişti. T10X şu anda 1 milyon 870 bin TL’den, sedan model T10F ise 1 milyon 866 bin TL’den başlıyor.