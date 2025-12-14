Yaşadığı şehre fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı: 10 milyon liralık yatırım ve yüzde 65 hibe ile yılda 250 ton ürün ihraç ediyor

Yöredeki geleneksel zeytinyağı üretimini modern tesise taşıdıklarını dile getiren Sarı, şöyle konuştu:





"Zeytinyağını son model makinelerle üretmeye çalışıyoruz. Zeytin sezonunda yaklaşık 50 kişi, diğer dönemler en az 20-30 kişiyi istihdam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar köylülerimizi de istihdam etmeye çalışıyoruz. Zeytin sıkımı bitince budama, kazma ve bakım gibi işler var. Bunlar mahalle sakinlerine kazanç oluyor."