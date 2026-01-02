Yeni Şafak
-19 derece! Gece bastırdı, koca şehir buz tuttu: Burası ne Doğu ne Güneydoğu

10:472/01/2026, Cuma
IHA
Termometreler -19 dereceyi gösterdi. Türkiye’nin en uzun nehri dondu. Kar yağışının ardından gece saatlerinde etkisini artıran dondurucu soğuklar şaşırttı. Kimse dışarı çıkamıyor...

Gece saatlerinde etkisini artıran dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin -19 dereceyi gördüğü bölgede Türkiye’nin en uzun nehri kısmen dondu.

Sivas’ta önceki gün şehri etkisi altına alan kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.


Dün akşam saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından hava sıcaklığı düştü.


Termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü.


Sivas’tan doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu. Sibirya soğuklarını andıran kentte kartpostallık görüntüler oluştu.


Son yıllarda böylesi bir soğuk görmediğini ifade eden esnaf Rezzak Öztürk, "Sabah iş yerime gelirken sıfırın altında 17 dereceyi hissettim. Kızılırmak’ın donduğunu gördüm. Sivas, yine Sivas’lığını gösterdi. Yaklaşık 5-6 yıldır böyle soğuk olmuyordu. Sivas, şu anda Sibirya soğuklarını andırıyor. Okulların da tatil olmasından dolayı dışarıda hiç kimse yok" dedi.

İşte eksi 19 dereceyi gören bölgeden görüntüler...

