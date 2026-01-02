-19 derece! Gece bastırdı, koca şehir buz tuttu: Burası ne Doğu ne Güneydoğu

Son yıllarda böylesi bir soğuk görmediğini ifade eden esnaf Rezzak Öztürk, "Sabah iş yerime gelirken sıfırın altında 17 dereceyi hissettim. Kızılırmak’ın donduğunu gördüm. Sivas, yine Sivas’lığını gösterdi. Yaklaşık 5-6 yıldır böyle soğuk olmuyordu. Sivas, şu anda Sibirya soğuklarını andırıyor. Okulların da tatil olmasından dolayı dışarıda hiç kimse yok" dedi.