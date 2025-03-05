15 gündür kayıptı: Mezradaki evinde donmak üzereyken bulundu

Erzurum'da 15 gündür ulaşılamayan R.B. (60) adlı erkek, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hırhal Mezrası'ndaki evinde donmak üzere bulundu. Hipotermi geçirdiği belirlenen R.B., helikopterle hastaneye kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, R.B.'nin yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki evinde mahsur kaldığı belirlendi.
R.B.'yi kurtarmak için Erzurum Jandarma Komutanlığı ile AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla R.B., mezradan kurtarıldı.
Sağlık kontrollerinde hipotermi geçirdiği belirlenen R.B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.