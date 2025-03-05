Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
15 gündür kayıptı: Mezradaki evinde donmak üzereyken bulundu

15 gündür kayıptı: Mezradaki evinde donmak üzereyken bulundu

16:205/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
<p>Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrası'nda tek başına yaşayan R.B.'ye 15 gündür ulaşamayan yakınları, jandarmaya dün gece kayıp ihbarında bulundu.</p>
Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrası'nda tek başına yaşayan R.B.'ye 15 gündür ulaşamayan yakınları, jandarmaya dün gece kayıp ihbarında bulundu.

Erzurum'da 15 gündür ulaşılamayan R.B. (60) adlı erkek, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hırhal Mezrası'ndaki evinde donmak üzere bulundu. Hipotermi geçirdiği belirlenen R.B., helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, R.B.'nin yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki evinde mahsur kaldığı belirlendi.

R.B.'yi kurtarmak için Erzurum Jandarma Komutanlığı ile AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla R.B., mezradan kurtarıldı.

Sağlık kontrollerinde hipotermi geçirdiği belirlenen R.B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

#Erzurum
#Kar
#Kış

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı kaçta okunacak? Ramazanın üçüncü günü 5 Mart Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir... il il bugün iftar saatleri