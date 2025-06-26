1,5 yaşındaki bebeğe şiddet iddiası ortalığı karıştırdı: Anneye 2 yıla kadar hapis talebi

Konya’da 1,5 yaşındaki R.M.G.'nin vücudundaki morluk ve yüzündeki kızarıklıkları fark eden baba A.G., çocuğun annesi B.Ş.'nin şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Anne hakkında “basit yaralama” ve “aile yükümlülüğünü ihlal” suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen bakıcının verdiği ifade ise davaya damga vurdu.
Konya'da yaşayan A.G. ve B.Ş. çifti, 2023 yılında R.M.G. doğduktan 1 ay sonra boşandı ve kızlarının velayeti anne B.Ş.'de kaldı. A.G., kızını görmek için birkaç kez gittiği Adli Görüşme Odası'nda sürekli kol ve bacaklarında morluk, yüzünde de kızarık ve doku zedelenmesi olduğunu fark etti.
Bu sırada anne B.Ş.'nin kızına zorla şişedeki sodayı içirmeye çalıştığı videosunu göndermesi üzerine A.G., eski eşi B.Ş.'nin kızları R.M.G.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
'Uyku şurubuyla uyutuluyor' iddiası
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından B.Ş. (34) hakkında 'Basit yaralama' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından 1'er yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ayrıca, R.M.G.'nin tanık olarak dinlenen bakıcısı F.B.'nin, anne B.Ş.'nin R.M.G.'ye uyku şurubu içererek uyuttuğu ve dövdüğü anlara şahit olduğu yönündeki ifadesine de yer verildi. İddianame 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu süreç sırasında R.M.G.'nin velayeti geçici olarak baba A.G.'ye verildi.
Mahkemede yargılanmaya başlayan anne B.Ş., suçlamaları kabul etmedi, savunmasında şunları söyledi:
''Çocuğum hareketli bir yapıdadır. Bu yaralanmalar kendi hareketleri nedeniyle gerçekleşmiştir. Ben kendisini yaralamadım. Çocuğum kolik (nedeni bilinmeyen, tekrarlayan, uzun süreli ve kontrol edilemeyen ağlama rahatsızlığı) olduğu için uyuyamıyordu. Bu nedenle doktora danışarak ilaç aldım. 2-3 seferliğine kullandım. Çocuğuma hiçbir şekilde uyku ilacı vermedim. İlacı doktorlar bu tür durumlarda kullanılabilir dedikleri için kullanmıştım."
R.M.G.'ye zorla soda içirdiği yönündeki iddiaya ilişkin ise B.Ş., ''Ben veya annem, çocuğa zorla soda içirmedik. Kardeşim sodayı göstererek nasıl bir tepki vereceğini merak ettiği için videoya almıştık. Bunu da eşime göndermiştik" diye konuştu.
'Annesinin darp ettiğine şahit oldum'
Mahkemede tanık olarak dinlenen R.M.G.'nin bakıcısı F.B., Mahkeme başkanının 'Çocuğa vurduğunu gördün mü?' sorusu üzerine, "Çocuk bendeyken geçen yıl ramazan ayında, çocuğu kucağımdan alıp yan odaya götürdü. Ben olayı gözümle gördüm, kendisi tabletle çocuğa vurdu. Misafirim de olayı gördü. Baba yaralanmayı görmesin diye çocuğa fondöten sürdü" dedi.