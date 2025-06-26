1,5 yaşındaki bebeğe şiddet iddiası ortalığı karıştırdı: Anneye 2 yıla kadar hapis talebi

'Uyku şurubuyla uyutuluyor' iddiası

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından B.Ş. (34) hakkında 'Basit yaralama' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından 1'er yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ayrıca, R.M.G.'nin tanık olarak dinlenen bakıcısı F.B.'nin, anne B.Ş.'nin R.M.G.'ye uyku şurubu içererek uyuttuğu ve dövdüğü anlara şahit olduğu yönündeki ifadesine de yer verildi. İddianame 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu süreç sırasında R.M.G.'nin velayeti geçici olarak baba A.G.'ye verildi.







