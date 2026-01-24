Yeni Şafak
Dünyanın en büyüğü Rize'de görücüye çıktı: Vatandaşlar akın etti, adım atacak yer kalmadı

Dünyanın en büyüğü Rize'de görücüye çıktı: Vatandaşlar akın etti, adım atacak yer kalmadı

23:05 24/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
DHA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 18'incisi düzenlenen geleneksel 'Ayder Kardan Adam Kış Festivali' başladı. Festivale gelenler, yaklaşık 75 metrelik doğal kayak pistinde poşetlerle kayarken, yaylada yapılan dünyanın en büyük kardan çay bardağı görücüye çıktı.

Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 'Ayder Kardan Adam Kış Festivali'nin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale gelen binlerce kişi, araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya olarak ulaştı.

Yayla merkezine ulaşanları, kardan iglolar ile dünyanın en büyük kardan çay bardağı karşıladı. Kardan eserlere büyük ilgi gösteren katılımcılar, ardından 75 metre uzunluğundaki doğal kayak pistinde poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

'GURURLUYUZ'


Belediye Başkanı Ömer Altun, "Dile kolay 18'incisini icra ediyoruz. 2008 yılında kırmızı bir kamyonetin üzerinde başladığımız bu serüven, kar topu gibi büyüyerek, bugün mahşeri bir kalabalıkla on binleri ağırlıyoruz. Gururluyuz. Rize deyince akla çay gelir. Biz Ayder'de ülkemizi ve Rize'mizi temsil ediyoruz. Bu sene mottomuz çay bardağı oldu. Biz de burada en büyük kardan çar bardağımızı icra ettik" diye konuştu.

'DÜZENLİ OLARAK GELİYORUZ'


Ağrı'dan gelen Naci Edi, "Biz buraya kardan heykel yapmak için düzenli olarak geliyoruz. Her yıl kültürel varlıklarla ilgili program oluyor. 'Bu yıl da dünyanın en büyük çay bardağını yapalım' dedik. 5 metre yüksekliğindeki çay bardağının kalıplarını hazırladık. Sonra işlemeye başladık" dedi.

'AYDER'İ ÇOK GÜZEL BULDUK'


Poşetle kayan Serdar Köyemezre, "Ankara’dan geliyoruz. Sinerji, ortam çok güzel. Keyif alıyoruz. Geçen sene televizyondan izlemiştik. Bu sene canlı yaşıyoruz. Eğlence harika. Organizasyonu yapanlara da teşekkür ediyoruz. Burda küçüklüğümüzü hatırladık. Ankara'da uzun zamandır kar yağmadığı için o özlemi burada gideriyoruz" diye konuştu. Antalya'dan gelen Kumsal Kaplan da "Ayder'i çok güzel bulduk. İlk kez kaydık. Herkes birlikte kayıyor. 'Abla poşeti koy atla' dediler, bize atladık" dedi. 

