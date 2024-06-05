20 günlük doğa şöleni başladı: Bu çayırlarda bisikletle pedal çevirmek herkese nasip olmaz

Sarıçiçek köyü muhtarı Metin Gündüz de köy ismini veren çiçeklerin 20 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında açtığını belirterek, "Bunların 20-25 günlük bir süreci var. Son zamanlarda belli bir kilometreye ulaşıyor. Köy odalarımızla beraber bunları da görmeye giren birçok yerli yabancı turistimiz oluyor köyümüze. Köyümüzde bu çiçeklere “at ayağı” diyoruz. Ama artık farklı bir ismi var mı onu bilmiyoruz. Hemen hemen 8-9 kilometre bir uzunluğa sahip bu çiçeklerin manzarası. Dere kenarında, genelde böyle çayır dediğimiz yerlerde açan bir çiçek. Çiçekler solduktan sonra sonbahara doğru hayvanlarımızın yemesi için biçiyoruz" ifadelerini kullandı.