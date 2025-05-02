2,5 tonluk silahıyla ölüm saçtı: Zeynep 16 yaşındaydı, ölmeden önce son fotoğraf

"Yolda hız sınırı lambalara yaklaşırken 30 kilometredir. Buna rağmen Efe Şayı'ın hızlı olduğu nettir. Bilirkişi raporunda Efe Şayık'ın bilirkişi raporunda hızının 82 kilometre olduğu gözükmektedir. Buradaki en büyük etken, en büyük sebep, en korkutucu olay, Efe Şayık'ın, Zeynep Naz ve yanındaki arkadaşını görmesine rağmen yoluna devam etmesi adeta 'olursa olsun' mantığıyla fark edip, benim çocuğumu katletmesidir. Buradaki acı nokta, bunun ilk zamanda farkına varamadık. Bu üç ifadenin ortak noktası, kızımın yaya geçidine girdiği andan itibaren, kızımı ve arkadaşlarını görmüştür. Görmesine rağmen frene ve kornaya basmamış. Baktığımız zaman bu olayın asliyede değil, ağır cezada yargılanması gerekiyor. İnsan canı bu kadar hafif olmamalı. Efe Şayık görmesine rağmen kendisine yeşil ışık yandığı için, 'Kim çıkarsa çıksın önüme vururum' mantığıyla hareket etmiştir. Bu şekilde çocuğumu katletmiştir."



