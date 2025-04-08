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45 milyon yılda oluştu: Dünyada sadece 2 tane var! Yağmur sonrası daha da belirginleşiyor

45 milyon yılda oluştu: Dünyada sadece 2 tane var! Yağmur sonrası daha da belirginleşiyor

10:268/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
IHA
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Erzurum Valiliği, Oltu ilçesinde görenleri kendine hayran bırakan Gökkuşağı Tepeleri ile ilgili bir tanıtım videosu paylaştı.

"Oltu ilçemizdeki Gökkuşağı Tepeleri, 45 milyon yıl öncesine dayanan eşsiz jeolojik oluşumlarıyla doğanın harikalarından biri" diyerek paylaştığı videoda Gökkuşağı Tepeleri'nin eşsiz güzellikleri gösterildi.

Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri'nin bir benzerinin Çin'de bulunduğu ifade edilerek, "Bu renkli tepeler, özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşerek doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Tepelerin kırmızı rengi, bu rengi veren ana madde olan demir ve buna benzer minerallerin rüzgar ve erozyon ile birikmesi sonucu oluşmuş. Ayrıca, tepeler içerisindeki minerallerin mıknatıs görevi görerek minarelleri bir araya topladığı tahmin edilmektedir.

Bu eşsiz oluşum, iklim şartları ve milyonlarca yıl süren erozyon gibi etkenler sonucu ortaya çıkmıştır. Tepelerde yer yer yeşil ve farklı renklerin de bulunması, içindeki farklı minerolojik bileşenlere dayanır" dedi.

Bölgedeki bu ve benzeri oluşumların jeoturizme "jeopark" adı altında kazandırılması amacıyla çeşitli projeler yürütüldüğü belirtilerek, "Gökkuşağı Tepeleri, doğa tutkunları için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Sizleri, bu göz kamaştırıcı doğa harikasını keşfetmeye davet ediyoruz" denildi.

#Erzurum Valiliği
#Oltu
#Gökkuşağı Tepeleri

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