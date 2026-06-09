'5 lira mı? Buyurun bedava!' diyerek çağırdı: Dört ton domatesi ücretsiz dağıttı, vatandaşlar akın etti

Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.