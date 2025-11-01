Yeni Şafak
6.5-7 büyüklüğünde deprem olabilir! Ünlü deprem profesörü 'asıl risk orada' deyip kritik bölgeyi işaret etti

Marmara için korkutan uyarı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’da deprem riskinin İstanbul değil, Yalova ve çevresinde yoğunlaştığını belirterek Bozburun Fayı’nı işaret etti. Uzman, olası bir 6.5–7 büyüklüğündeki depremin özellikle sahil yerleşimlerini tehdit ettiğini vurguladı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’da deprem riskinin İstanbul merkezli değil, Yalova ve çevresinde yoğunlaştığını açıkladı. 

Ünlü profesör, özellikle Bozburun Fayı’nın dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, olası 6.5–7 büyüklüğündeki depremin sahil yerleşimleri için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

“Risk kuzeyde değil, güneyde birikiyor”


Geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, uzun süredir dillendirilen “İstanbul merkezli büyük deprem” söylemlerinin bilimsel verilerle tam olarak örtüşmediğini söyledi.

Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın 1999 Gölcük Depremi ile enerjisinin büyük bölümünü boşalttığını belirterek, şunları ifade etti:


“Risk kuzeyde değil, güneyde birikiyor. Enerji 1999 sonrası güneye aktı, bu yüzden asıl stres Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor.”

Bozburun Fayı kritik


Yalova çevresinde yer alan fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, 1894 yılında kırılan Yalova-Çınarcık hattının bugün büyük bir stres taşımadığını, ancak hemen güneyinde yer alan Bozburun Fayı’nın yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı:


“Teşvikiye’den Esenköy’e uzanan segment, Marmara’nın güneyinde en riskli hatlardan biridir. Bu hattın kırılması halinde 6.5 ila 7 büyüklüğünde deprem beklenebilir.”


Yalova risk altında


Üşümezsoy, olası bir Güney Marmara depremi senaryosunun İstanbul için doğrudan yıkıcı etkisi olmayacağını, ancak Yalova ve çevresinin ciddi risk altında olduğunu belirtti.


“Özellikle sahil hattındaki yerleşimlerde deprem güvenliği konusuna daha fazla önem verilmelidir." diyen Üşümezsoy "Bölgesel fay hatlarının ayrıntılı incelenmesi hayati önemdedir.” ifadelerini kullandı.

