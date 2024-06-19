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Adana'da korkunç kaza: Akaryakıt yüklü tanker karpuz yüklü TIR'a çarptı yangın çıktı

09:41 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
<p>Faruk Akçakaya idaresindeki 42 ATN 852 plakalı tanker, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.</p>
Faruk Akçakaya idaresindeki 42 ATN 852 plakalı tanker, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt tankerinin karpuz yüklü TIR'a çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

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Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın TIR'a da sıçradı.

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İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

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İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

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Tanker ve TIR'daki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.

#Adana
#Tanker
#TIR
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