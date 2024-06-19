Adana'da korkunç kaza: Akaryakıt yüklü tanker karpuz yüklü TIR'a çarptı yangın çıktı

Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt tankerinin karpuz yüklü TIR'a çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın TIR'a da sıçradı.
İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
Tanker ve TIR'daki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.