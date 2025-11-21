Yeni Şafak
Adeta film sahnesinin içindeymiş gibi... Hendek ve Kocaali'nin ortasında doğa harikası! Çam Dağı görsel şölen sunuyor

15:5921/11/2025, Cuma
IHA
Sakarya’nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kızıl tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

Dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı’nda sonbaharda etkileyici bir manzara yaşanıyor.

Sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki renk cümbüşüne sahne olan bölge, eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Çam, meşe ve gürgen ağaçlarında farklı renk tonlarının bir araya gelmesiyle oluşan etkileyici hava, ziyaretçilerine adeta film sahnesinin içindeymiş hissi yaşatıyor.

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen bölge, havadan da görüntülendi.

