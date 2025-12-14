Adıyaman'da iki ayrı kaza: Yedi kişi yaralandı

Cirit Meydan Mahallesi'nde ise M.N.A.'nın kullandığı 02 DC 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü M.N.A., ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Her iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.