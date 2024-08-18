Afrika sıcaklarından kaçan soluğu Karaca Mağarası'nda alıyor

Mardin'den Gümüşhane'ye gelen Metin Balamur, ailesiyle birlikte gezdiği Karaca Mağarası'nın kendisini çok etkilediğini belirterek, “Bizde hava çok sıcaktı. Burası çok güzel ve çok serin. İlk defa buraya geldim. Daha önce buna benzer mağara gördüm ama burası daha büyük ve daha güzel. Profesyonelce hazırlanmış, keşmekeş yok güzel bir yer. Soğuk ve güzel bir yer ve gerçekten üşüdüm. İçeride yeni açılan salonu çok beğendim” dedi.