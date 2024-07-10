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Ağrı'da meydana gelen sel restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi

00:46 - 10/07/2024 Çarşamba
AA

Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tekneden dönüştürülen restorana ve bir kafeye zarar verdi. Ekipler, 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlattı.

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Kentte bir süredir devam eden sağanak, Taşlıçay Deresi'nin birçok kolunda sele neden oldu.



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Selde, derenin kıyısında bulanan tekneden dönüştürülen restoran ile bir kafe zarar gördü.



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Ekipler, 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlattı.



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Yağışların etkisiyle debisi yükselen dere, dronla görüntülendi.



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#Ağrı
#Tekne
#Restoran
#Sel
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