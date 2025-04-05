Akkaya Barajı flamingoların gelişi ile görsel şölen sunuyor

Barajın nisan ayı ile birlikte adeta bir kuş cennetine dönüştüğünü ifade eden Kızılkaya, "Niğde, doğal güzellikler, endemik türler ve biyolojik çeşitlilik bakımında önemli bir merkez. Doğanın bizlere sunduğu manzaraları kayda almaktan mutluyuz. Akkaya Barajı rengarenk flamingoların, allı turnaların ev sahipliği yaptığı bir mekan. Tam bir görsel şölen içerisindeyiz. Akkaya'daki bu güzellikleri görmek, izlemek, fotoğraf çekmek isteyenler için muhteşem bir zaman dilimindeyiz. Niğde fotoğraf ve doğa anlamında, doğa sporları için bulunmaz bir yer. Doğa gözlemcilerini, kuş gözlemcilerini bu görsel şölene bekliyoruz" diye konuştu.