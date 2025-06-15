An acı Babalar Günü: Oğlunun ölüm haberini aldı, feryatları yürekleri dağladı

Babalar Günü'nde oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen Hekimoğlu'nun babası gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun kaza yaptığı motosikletin başına oturan ve defalarca motosiklete binmemesi için uyardığını feryatlar içerisinde söyleyen acılı baba, "Oğlum yapma dedim, binme dedim. Yapma bana bunu, en güzel arabayı alırım ben sana dedim. Annene nasıl söyleyeceğim ben şimdi" diyerek gözyaşı döktü.