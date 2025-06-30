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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Tır, minibüse arkadan çarptı 7 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Tır, minibüse arkadan çarptı 7 kişi yaralandı

07:4330/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
IHA
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ankara istikametine giden tır, aynı istikamette gitmekte olan minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan yaralıların inlemeleri ise yürekleri sızlattı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.'nın kullandığı tır, önünde seyreden A.D. idaresindeki minibüse arkadan çarptı.

 Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Bu sırada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yolun kenarına savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yolun kenarına savrulan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Bu sırada birçok yaralı ise canlarının yanması nedeniyle sağlık ekipleri müdahale ederken acı acı inlediler.







Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.








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