Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Tır, minibüse arkadan çarptı 7 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Bu sırada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yolun kenarına savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi.



